Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vorläufige Festnahme nach Diebstahl von zwei hochwertigen Armbanduhren

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagnachmittag (20.02.), gegen 14:30 Uhr, wurden Polizisten auf Fußstreife in der Innenstadt auf männliche Rufe aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Ladenbesitzer handelte und soeben zwei hochwertige Armbanduhren aus seinem Juweliergeschäft gestohlen worden waren.

Während die Polizisten eine Strafanzeige aufgenommen haben, wurde durch weitere Beamtinnen und Beamte umgehend eine Fahndung veranlasst. Zwei Beamte des Verkehrsdienstes konnten den Ladendieb wenig später in der Dr.-Robert-Koch-Straße stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beute mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich wurde bei dem Täter aufgefunden und sichergestellt.

Der 28-jährige Algerier ist bereits wegen ähnlicher Taten bekannt und hatte noch einen offenen Haftbefehl. Er wurde zunächst in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache eingeliefert. Aufgrund des bestehenden Haftbefehls kam er anschließend in eine Haftanstalt und wird sich zudem in Kürze wegen des erneuten gewerbsmäßiges Diebstahls verantworten müssen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell