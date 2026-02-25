Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zehnjährigen Jungen angefahren und danach geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (24.02.) kam es im Stadtteil Katterbach zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem minderjährigen Fahrradfahrer. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw war danach weitergefahren.

Gegen 13:30 Uhr war der Zehnjährige mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg an der Kempener Straße in Fahrtrichtung Schildgen unterwegs. Als er an einer Tankstelle vorbeifuhr, kam aus der Ausfahrt ein Pkw und touchierte den Jungen am Bein. Der Junge konnte einen Sturz verhindern. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich nicht nach dem Jungen, sondern fuhr weiter, nachdem er zuvor sehr aufgebracht gewesen sein soll.

Eine Zeugin hatte den Zusammenstoß gesehen und die Polizei informiert. Kurze Zeit später erschien die Mutter zusammen mit dem Jungen bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und erstattete Anzeige. Der Junge gab an, Schmerzen im Bein zu haben.

Der Pkw soll rot gewesen sein. Laut Aussage des Jungen hat es sich dabei um einen SUV der Marken Ford oder Opel gehandelt.

Der Fahrer ist circa 50 Jahre alt und Brillenträger.

Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu dem Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. Auch der Pkw-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell