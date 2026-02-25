Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrskontrolle endet mit vorläufiger Festnahme

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (24.02.) waren Polizeibeamte der Polizeiwache Bergisch Gladbach im Rahmen der Streife auf der Paffrather Straße unterwegs. Gegen 01:15 Uhr kam ihnen ein Pkw entgegen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen weiteren Pkw überholte. Die Beamten entschieden sich daraufhin dazu, den Fahrer des Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Pkw war mit drei Personen besetzt, die laut polizeilichem Auskunftssystem in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Zudem ergab eine Abfrage des abgelesenen Kennzeichens, dass dieses aktuell auf einen BMW zugelassen ist. Bei dem angehaltenen Pkw handelt es sich jedoch um einen Opel Astra. Bei näherer Betrachtung konnten die Polizisten zudem feststellen, dass sowohl das amtliche Siegel als auch die TÜV-Plakette augenscheinlich gefälscht waren. Es besteht somit der Verdacht der Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bei dem Opel-Fahrer handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Litauen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Zudem gab er gegenüber den Polizisten an, er wolle mit dem Pkw das Land verlassen. Während der Kontrollsituation nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Pkw wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 2 Promille. Des Weiteren fiel ein daraufhin ebenfalls freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine und Kokain aus.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde der 27-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da bei ihm derzeit akute Fluchtgefahr bestand, wurde er im Anschluss an die Blutprobenentnahme vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Das Fahrzeug, die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung wurden durch die Polizei sichergestellt. Auf ihn kommen nun diverse Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch zu. (ch)

