Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Moitzfeld eingestiegen. Dabei stahlen sie Schmuck.

Gestern Abend (02.03.) haben die Bewohner eines Hauses in der Straße Im Lerchenfeld gegen 19:30 Uhr die Polizei gerufen. Sie waren aus dem Urlaub nach Hause gekommen. Ihnen fiel direkt auf, dass die beiden Türen des Wintergartens offenstanden. Zudem wiesen zwei Türen Hebelspuren auf.

Im Haus waren sämtliche Räume durchwühlt worden. Nach bisherigem Stand wurde diverser Schmuck entwendet.

Eine Nachbarin hatte sich um das Haus gekümmert und war dort zuletzt am Samstag (28.02.). Dabei sei noch alles in Ordnung gewesen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Wer im Umfeld des Hauses zwischen Samstag und gestern Abend verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

