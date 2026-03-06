Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Fahranfänger kollidiert mit Ampelmast - 3 Verletzte

Leichlingen (ots)

Gestern Abend (05.03.) um 22:15 Uhr ist es auf der Opladener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 20-jähriger Leichlinger zusammen mit drei Insassen mit einem Pkw des Herstellers Tesla auf der Straße Am Wallgraben in Richtung Opladener Straße unterwegs gewesen. Seine Fahrerlaubnis hatte er erst wenige Wochen zuvor erhalten.

An der Kreuzung Am Wallgraben / Opladener Straße wollte er nach eigener Aussage nach rechts in die Opladener Straße in Fahrtrichtung Trompete einbiegen. Dabei verwechselte er nach eigenen Angaben das Gas- mit dem Bremspedal und wurde derart panisch, dass er beim Gegenlenken frontal gegen einen Ampelmast im Kreuzungsbereich fuhr.

Eine Zeugin bestätige den Hergang und konnte berichten, dass der Pkw plötzlich stark beschleunigt hatte, bevor er mit dem Mast kollidierte.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, genau wie zwei Insassen des Pkw. Alle drei Verletzten wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Der verunfallte Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Die Lichtzeichenanlage am beschädigten Mast war vorerst nicht mehr funktionstüchtig. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. (ct)

