POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizeihubschrauber im Einsatz über Lustheide

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Freitag (06.03.) hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Werkstatt für gehandicapte Menschen in Lustheide einzubrechen. Der Einbruch gelang ihm nicht. Bei der Suche nach dem Täter kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Vergangene Nacht, gegen 03:15 Uhr, informierte ein Sicherheitsdienst die Polizei. Mitarbeiter hatten an einer Eingangstür einer Werkstatt für gehandicapte Menschen im Flehbachmühlenweg Hebelmarken festgestellt. Danach sahen sie eine Person, die in einen angrenzenden Wald flüchtete.

Bei der anschließenden Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Täter ist nach wie vor flüchtig.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

