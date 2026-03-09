Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch

Odenthal (ots)

Am Samstag (07.03.) wurde die Polizei zu einem freistehenden Einfamilienhaus im Herzogenfeld gerufen. Der Bewohner hatte bei seiner Rückkehr einen Einbruch in sein Haus festgestellt. Nach eigenen Angaben hatte er das Einfamilienhaus zuvor gegen 17:30 Uhr verlassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Bewohners aus. Sie hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie mehrere Schmuckstücke. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Sonntagabend (08.03.) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gegen 20:00 Uhr über einen Balkon in ein Einfamilienhaus in der Straße Höhenweg im Ortsteil Voiswinkel einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte das Vorhaben und sprach die Täter sofort an. Daraufhin flüchteten diese zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug und fuhren in Richtung Hebborn davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV, möglicherweise der Marke BMW oder Volvo, gehandelt haben.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell