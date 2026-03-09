Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Radfahrer verstirbt nach internistischem Notfall

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (08.03.), um 11:15 Uhr, ist ein Radfahrer auf der Balkantrasse im Bereich Unterstraße gestürzt und nach vergeblichen Reanimationsmaßnahmen verstorben.

Der 42-jährige Leichlinger war auf seinem Fahrrad in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs, aus Hilgen kommend in Fahrtrichtung Wermelskirchen. Nach Zeugenangaben fuhr er mit seinem Fahrrad plötzlich und ohne erkennbaren Grund in den abseits der Fahrbahn gelegenen Grünstreifen und stürzte. Anwesende leisteten Erste Hilfe, da der Mann nicht mehr ansprechbar war. Umgehend wurden Rettungsdienst und Notarzt angefordert, die ihn wenig später in ein Krankenhaus gebracht haben. Die Reanimationsmaßnahmen waren leider nicht erfolgreich, so dass der Leichlinger im Krankenhaus verstorben ist.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein angefordertes Unfallaufnahmeteam unterstützt. Es waren keine Spuren auf der Fahrbahn ersichtlich, die den Sturz erklären konnten.

Nach aktuellem Stand wird ein internistischer Notfall als Ursache nicht ausgeschlossen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell