POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle mit Verletzten

Hohenlohekreis (ots)

L1036/ Bretzfeld: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Landesstraße 1036 bei Bretzfeld zu einem schweren Motorradunfall. Der Fahrer einer Benelli fuhr gegen 17 Uhr von Eberstadt kommend in Richtung Schwabbach und überholte zunächst eine Fahrzeugkolonne, die sich hinter einem Traktor gebildet hatte. Auf dem abschüssigen Streckenabschnitt bremste der Fahrer während des Überholvorgangs aus noch unbekannter Ursache stark ab, stürzte und schlitterte ca. 150 Meter über die Gegenfahrbahn und durch den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf rutschte der 60-Jährige mit seiner Maschine wieder zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Neuenstein: BMW prallt gegen Brücke - Fahrer schwer verletzt

Vermutlich gesundheitliche Probleme führten am Donnerstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall in Neuenstein. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Öhringer Straße und erlitt hierbei nach ersten Erkenntnissen einen epileptischen Anfall. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Eisenbahnbrücke. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

