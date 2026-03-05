Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand, Sachbeschädigungen, Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal-Bieringen: Maschinenbrand

Am Mittwochabend ereignete sich in der Poststraße bei einer Bieringer Firma ein größerer Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Kurz nach 21 Uhr wurde eine Verpuffung an einer Maschine gemeldet. Vermutlich kam es durch Hitzeentwicklung an einem Gerät zu der Verpuffung und Rauch. Ein interne Löschanlage löste sofort aus, sodass die Einsatzkräfte lediglich Lüftungsmaßnahmen in der betroffenen Werkshalle vornehmen mussten. Ob ein Sachschaden entstand ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Öhringen: Mann zündet Werbeplakate an und beschädigt Fahrräder

Am Öhringer Bahnhof riss ein alkoholisierter 31-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kurz vor Mitternacht mehrere Werbeplakate von einer Litfaßsäule. Er sammelte die Plakate in der Nähe des Fahrradstellplatzes und zündete diese an. Durch das Feuer wurden vier Fahrräder beschädigt. Der Mann stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von 2,6 Promille ergab. Er wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Öhringen gebracht.

Öhringen: Sachbeschädigungen an Wahlplakaten - Zeugen gesucht

In Öhringen wurden jeweils am Dienstag und am Mittwoch Wahlplakate in der Herrenwiesenstraße und der Heilbronner Straße beschmiert. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang keine. Zeugen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Pfedelbach: Baumaschinen entwendet - Zeugenaufruf

Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwochmorgen um 6:45 Uhr wurden in Pfedelbach in der Hauptstraße Baumaschinen von einem Parkplatz entwendet. Die Gegenstände wurden dort abgestellt und ursprünglich durch eine Kette und ein Vorhängeschloss gesichert, welche der oder die unbekannten Täter entfernten und die Geräte abtransportierten. Das Polizeirevier Öhringen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Bretzfeld: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Bretzfeld auf der Moosbachstraße ein Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 79-jähriger Ford-Lenker wartete an der Kreuzung zur Schwabenstraße verkehrsbedingt, als er von einem 49-jährigen Lkw-Fahrer übersehen wurde. Der Lkw fuhr dem Ford von hinten auf. Im Zuge der Kollision wurde der Ford in den Kreuzungsbereich geschoben und stieß dort mit einem von links kommenden Lkw zusammen. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beträgt etwa 17.000 Euro. Der 79-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

