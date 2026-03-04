Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Giftköder ausgelegt, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Unfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

In der Nacht auf Mittwoch brachen zwei Unbekannte in einen Supermarkt in Buchen ein und entwendeten dort Schmuck. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:30 Uhr in der Straße "Am Ring". Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstüre gelangten die Täter ins Innere des Marktes. Dort entwendeten sie diversen Schmuck aus einer Vitrine, deren Scheibe einer der Täter zuvor einschlug. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter zu Fuß über die Von-Leiningen-Straße. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter trug eine dunkle Adidas-Hose mit drei Streifen, weiße Sportschuhe, einen dunklen Kapuzenpullover mit weißen Elementen im Bereich der Schultern sowie eine schwarze Umhängetasche der Marke Nike. Der zweite Täter war bekleidet mit einer blauen weiten Jeans, weißen Sportschuhen und einem dunklen Kapuzenpullover. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden geben, sich beim Polizeirevier Buche, Telefon 06281 9040, zu melden

Waldbrunn: Mögliche Giftköder ausgelegt

In den Waldbrunner Teilorten Waldkatzenbach und Oberdielbach wurden schädliche Substanzen für Tiere ausgelegt. Bereits am Mittwoch, dem 25. Februar, konnten am Nachmittag, in Waldkatzenbach, in der Straße "Im Hirschhorn" mehrere Giftköder festgestellt werden. Die mit blauen Körnern (vermutlich Schneckenkorn) versehenen Hackfleischbällchen waren an einem Stromkasten entlang des Weges in Richtung Maisental abgelegt worden. Ein Hund, der die Köder gefressen hatte, musste anschließend zum Tierarzt. Gegen 17:30 Uhr konnte auch in Oberdielbach reines Schneckenkorn im Meisentalweg vorgefunden werden. Dieses lag am Wegesrand verteilt. Auch in diesem Fall musste ein Hund zum Tierarzt gebracht werden, nachdem er davon gefressen hatte. Die Polizeihundeführerstaffel Buchen hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07136 963910 zu melden.

Neunkirchen: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Ein Betonteil auf der Fahrbahn war ursächlich für einen Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 3934 (K3934) bei Neunkirchen. Ein 34-jähriger VW-Lenker fuhr gegen 12:30 Uhr von Schwanheim kommend in Richtung Neunkirchen. Im Bereich einer Baustelle, kurz vor dem Ortseingang Neunkirchen, fuhr er über ein auf der Fahrbahn liegendes Betonteil mit einer Größe von etwa 30x 15 Zentimetern. Hierdurch wurde das Fahrzeug am Unterboden beschädigt und die Airbags lösten aus. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie das Betonteil auf die Fahrbahn geriet und ob es von der dortigen Baustelle stammt ist aktuell unklar. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Adelsheim: Wahlplakat beschmiert - Zeugen gesucht

Am vergangenen Samstag wurde in Adelsheim ein Wahlbanner in der Unteren Austraße durch Unbekannte beschmiert. Das Partei-Banner war an einem Bauzaun befestigt. Der oder die Täter beschmierten dieses mit schwarzer Farbe. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

Mosbach: Verkehrsunfall - ein Schwerverletzter

Ein Schwerverletzter und rund 8.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Mosbach. Ein 26-Jähriger befuhr kurz vor 15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Malaguti die Eisenbahnstraße ortseinwärts in Richtung Mosbach-Baden (Bahnhof). Auf Höhe der Hausnummer 18 fuhr ein 40-jähriger Opel-Fahrer rückwärts aus einem dortigen Parkplatz. Hierbei übersah er offenbar den Fahrer des Leichtkraftrades und kollidierte mit diesem. In der Folge stürzte der 26-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Zweirad wird auf rund 3.000 Euro geschätzt und es war nicht mehr fahrbereit. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Eisenbahnstraße wurde im Zuge der Unfallaufnahme rund 45 Minuten voll gesperrt.

Mosbach: Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montagnachmittag die Hauptstraße in Mosbach von der Sulzbacher Straße kommend in Richtung Odenwaldstraße (Bundesstraße 27). An der Kreuzung Hauptstraße / Odenwaldstraße bog dieser nach links in die Odenwaldstraße ab. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 86-jähriger Fußgänger die Straße an der dortigen Ampel zu überqueren. Der Autofahrer übersah den älteren Herren offenbar und touchierte ihn mit seinem linken Außenspiegel. Hierdurch stürzte der Fußgänger und verletzte sich leicht.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell