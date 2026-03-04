Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Beschädigte Wahlplakate, Polizeieinsatz an Schule, Einbruchdiebstahl und anschließende Unfallflucht, Pkw-Diebstahl

Nordheim/ Leingarten/ Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Beschädigte Wahlplakate

In Nordheim, Leingarten und Bad Friedrichshall-Jagstfeld wurden in den vergangenen Tagen Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt. In der Nordheimer Hauptstraße entdeckte eine Streife am vergangenen Donnerstag zwei beschädigte Wahlplakate. In der Heilbronner Straße in Leingarten wurde in der vergangenen Woche ebenfalls ein Wahlplakat beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden. Am Dienstagabend meldeten Zeugen eine Frau im psychischen Ausnahmezustand, die orientierungslos über die Heuchlinger Straße in Jagstfeld irrte. Beim Eintreffen der Polizei, stellte eine Streife fest, dass die Frau nicht nur Autos angehalten, sondern auch ein Wahlplakat angezündet hatte. Die 53-Jährige wurde zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Polizeieinsatz an Schule

Mehrere Polizeistreifen rückten am Dienstagmittag zu einer Heilbronner Schule in der Weststraße aus. Ein Zeuge hatte gegen 13:30 Uhr gemeldet, dass sich eine Gruppe von rund 30 bis 40 Jugendlichen vor der Schule versammelt hatte, um auf eine Schülerin zu warten. Ersten Erkenntnissen nach, war es wohl zuvor auf einer Social-Media-Plattform zu Streitigkeiten gekommen. Beim Eintreffen der ersten Streifen entfernten sich die Wartenden von der Örtlichkeit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es zu keinerlei Handlungen mit strafrechtlicher Relevanz.

Nordheim: Zeugen nach Diebstahl, Einbruch und Unfallflucht gesucht

Unbekannte stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Fahrzeuge vom Gelände eines Autohauses in Nordheim und verunfallten im Anschluss daran mit einem der Pkw. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 17 Uhr am späten Montagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Folgetages entwendeten Unbekannte die Kennzeichenpaare von zwei im Nordheimer Erlenweg geparkten Fahrzeugen. In derselben Nacht drangen Einbrecher zudem gewaltsam in ein Autohaus im nahegelegenen Lerchenweg ein und stahlen zwei Fahrzeuge vom Gelände des Unternehmens. Gegen 2:45 Uhr wurde der Polizei eine Unfallflucht gemeldet. Ein zuvor im Autohaus gestohlener Audi, an dem zwei der im Erlenweg entwendeten Kennzeichen angebracht waren, war mit in der Kelterstraße geparkten Fahrzeugen kollidiert und daraufhin in der Lerchenstraße abgestellt worden. Der Fahrzeugführer flüchtete in unbekannte Richtung und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die im Zeitraum vor 2:45 Uhr rund um den Erlenweg, die Lerchenstraße und die Kelterstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 in Verbindung zu setzen.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Fahrzeug gestohlen

In der Nacht auf Dienstag wurde vor einem Wohnhaus in Bad Friedrichshall-Kochendorf ein 6er BMW gestohlen. Zwischen 20 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagmorgen begaben sich Unbekannte zu dem im Erlenweg, an der Einmündung zum Ulmenweg, geparkten Fahrzeug und entwendeten es auf bislang unbekannte Weise. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

