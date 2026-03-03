Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Veranstaltung am Mittwoch und Donnerstag - Sonderregelungen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sperrung der Kraneninsel und Flugbeschränkungsgebiet am 4. und 5. März

Am 4. und 5. März findet in der Heilbronner "Experimenta" eine Veranstaltung statt. Aus diesem Anlass sind besondere Sicherheits- und Verkehrsregelungen erforderlich. Die sogenannte "Kraneninsel" ist für die Öffentlichkeit am 4. März, von 15:30 Uhr bis 23:30 Uhr sowie am 5. März, von 6:30 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt. Die entsprechenden Zugangssperren zur Kraneninsel werden vor Ort deutlich ausgeschildert. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Beschilderung zu beachten und den Bereich während der genannten Zeiten zu meiden.

Darüber hinaus wird für den Veranstaltungszeitraum ein Flugbeschränkungsgebiet eingerichtet. Dieses gilt vom 4. März, 15:00 Uhr bis 5. März, 17:00 Uhr (MEZ). In dem in der Karte dargestellten Gebiet sind sämtliche Flüge mit Flugmodellen sowie unbemannten Luftfahrtsystemen (Drohnen) untersagt. Die seitliche Begrenzung des Flugbeschränkungsgebietes umfasst den Kreis mit einem Radius von 2 NM um 49 08 40 N 009 12 54 O, die vertikale Begrenzung GND - 6000ft AMSL. Von der Flugbeschränkung ausgenommen sind:

- Flüge der Polizei oder im Auftrag der Polizei,

- Flüge mit unbemannten Luftfahrtsystemen durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung,

- Flüge im Rettungs- und Katastrophenschutzeinsatz.

Das Polizeipräsidium Heilbronn bittet um Beachtung der genannten Regelungen und dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis.

