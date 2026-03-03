Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Sexueller Übergriff, Warnung nach Betrug, Widerstände, Betäubungsmitteleinfluss am Steuer und Verkehrsunfälle

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff Nachdem eine junge Frau am Sonntagmorgen in Heilbronn-Böckingen von mehreren Männern bedrängt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen nach befand sich die 33-Jährige zwischen 2:30 Uhr und 2:50 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie bemerkte, dass sie von drei Männern verfolgt wurde. In der Grünewaldstraße sollen die Unbekannten die junge Frau eingeholt, zu Boden gestoßen und anschließend an ihrer Kleidung gezerrt haben. Mindestens einer der Männer soll sie hierbei auch unsittlich berührt haben. Als ein Auto vorbeifuhr, ließen die Männer von der Frau ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu den Unbekannten ist lediglich bekannt, dass sie sich nicht in deutscher Sprache unterhalten hätten. Die 33-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Weinsberg: 3-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall auf dem Gelände eines Autohauses in Weinsberg erlitt eine 3-Jährige am Montagnachmittag leichte Verletzungen. Der 44-jährige Lenker eines BYD fuhr gegen 14.30 Uhr auf das Grundstück in der Haller Straße. Zu diesem Zeitpunkt betrat das Mädchen das Gelände und rannte auf das dortige Gebäude zu. Dabei übersah sie vermutlich das abbremsende und zum Stillstand gekommene Auto und stieß mit dem rechten vorderen Kotflügel zusammen. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Sachschaden entstand nicht.

Landkreis Heilbronn: Angebliche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstellige Summe

Ein 76-Jähriger wollte seine angeblich abgelaufene Onlinebanking-App aktualisieren und fiel dabei auf Betrüger herein. Der Mann erhielt am vergangenen Donnerstag eine E-Mail, dass die Sicherheits-App seiner Bank in Kürze ablaufen würde. Um dies aufzuhalten, solle er auf einen Link klicken, was er auch tat. Hierbei wurde er auf einen falschen Online-Account geleitet und gab seine Login-Daten ein. Anschließend erhielt er einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Bank. Auf Anweisung des Anrufers generierte der 76-Jährige mehrere TAN-Nummern und gab diese an den Betrüger weiter. Damit wurden anschließend digitale EC-Karten erstellt, eine Erhöhung des Dispokredit durchgeführt und Übertragungen von Konten veranlasst. Anschließend wurden die Karten bis zur Kontoerschöpfung bundesweit für Kleineinkäufe in Supermärkten und dortige Geldabhebungen genutzt. Insgesamt erbeuteten die Täter so eine niedrige fünfstellige Summe.

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt:

Seien Sie vorsichtig mit E-Mails und Links: Nie auf Links in E-Mails klicken, die von unbekannten Absendern stammen. Banken und andere Finanzinstitute senden in der Regel keine E-Mails mit Links, die zur Eingabe von sensiblen Informationen führen.

Überprüfen Sie die Echtheit von Nachrichten: Wenn Sie eine E-Mail oder eine Nachricht erhalten, die behauptet, von Ihrer Bank zu stammen und dringende Maßnahmen erfordert, kontaktieren Sie Ihre Bank direkt über eine sichere Telefonnummer oder besuchen Sie eine Filiale, um die Echtheit der Nachricht zu überprüfen.

Schützen Sie Ihre Login-Daten: Geben Sie Ihre Login-Daten niemals auf einer Website ein, die Sie nicht als sicher erkennen. Stets überprüfen, ob die Website eine sichere Verbindung (https) verwendet und ob das Logo oder die Marke der Bank korrekt dargestellt wird.

Seien Sie misstrauisch gegenüber unerwarteten Anrufen: Wenn Sie einen Anruf von jemandem erhalten, der behauptet, von Ihrer Bank zu sein und nach sensiblen Informationen fragt, wie TAN-Nummern oder Login-Daten, lehnen Sie ab und kontaktieren Sie Ihre Bank auf einem sicheren Weg.

Heilbronn: Vor Kontrolle geflüchtet - Mann leistet Widerstand

Als zivile Beamte des Polizeireviers Heilbronn einen 31-Jährigen am Montag in Heilbronn kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Die Beamten sprachen den Mann in der Bahnhofstraße an und eröffneten ihm die Kontrolle. Daraufhin rannte er los, konnte aber nach wenigen Metern gestoppt werden. Anschließend wurden ihm Handschellen angelegt, wogegen er sich wehrte und versuchte aus den Polizeigriffen zu winden. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine geringe Menge Amphetamin bei dem 31-Jährigen aufgefunden werden. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Revier gebracht und anschließend entlassen.

Kirchardt: Frau leistet Widerstand bei Blutentnahme

Am Montagabend beging eine 38-jährige Frau in Kirchardt eine Unfallflucht und leistete später Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Frau war gegen 19.45 Uhr auf der Industriestraße unterwegs und kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit ihrem Dacia Sandero mit einem geparkten Pkw. Hierdurch war ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Die Frau stieg nach dem Unfall aus ihrem Fahrzeug und verließ zusammen mit ihrem Hund die Unfallstelle. Im Rahmen unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Unfallverursacherin durch Beamte des Polizeireviers Eppingen angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese sollte im Krankenhaus erfolgen. Bereits im Vorfeld soll die Frau sich geweigert haben, den Weisungen der Beamten Folge zu leisten. In der Klinik angekommen leistete die 38-Jährige dann erheblichen Widerstand gegen die Beamten, sodass zwei Beamte des Polizeireviers Eppingen, leicht verletzt wurden.

Eppingen-Adelshofen: Pkw-Lenker unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Gegen 15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Eppingen am Montag einen 43-jährigen Autofahrer, der auf der Unterdorfstraße, auf Höhe eines Vereinsheims, unterwegs war. Der Pkw-Lenker stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu und wurde in der Folge positiv auf diverse Betäubungsmittel getestet. Außerdem erklärte der 43-Jährige sich mit einer Durchsuchung seines Pkw einverstanden, wobei ein illegaler Teleskopschlagstock sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurden. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Eine 29-Jährige war am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr auf der Saarlandstraße von Heilbronn-Frankenbach in Richtung Heilbronn-Böckingen unterwegs, als die vor ihr fahrende 58-Jährige in ihrem Pkw der Marke Suzuki verkehrsbedingt anhielt. Die 29-Jährige unterschätzte ihren Bremsweg und fuhr mit ihrem Renault auf den Suzuki auf. Die Vorausfahrende wurde im Zuge der Kollision leicht verletzt, ein Krankenwagen wurde jedoch nicht benötigt. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Heilbronn: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Montagmittag befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes die Neckartalstraße von Obereisesheim kommend in Richtung Heilbronn, als die dortige Ampel auf Rot schaltete und die vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer anhielten. Der 44-Jährige reagierte wohl nicht rechtzeitig, sodass er auf den Golf einer vor ihm fahrenden 21-Jährigen auffuhr und deren Pkw auf den Mercedes einer 69-Jährigen aufgeschoben wurde. Die 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Der entstandene Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell