Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Einbruch, Straßenverkehrsgefährdung und illegale Müllablagerung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen/Walldürn: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden mindestens zwei Wahlplakate in Walldürn und Buchen beschädigt. Schwarze Farbe nutzte der Unbekannte in Walldürn, um ein Wahlbanner in der Buchener Straße zu verunstalten. In der Daimlerstraße in Buchen war es vermutlich ein schwarzer Farbstift. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Einbruch in Schmuckgeschäft - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch bei einem Juwelier in der Hauptstraße in Mosbach. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer Gewalt ein Loch in ein Sicherheitsglas, sodass eine faustgroße Öffnung entstand. Durch diese Öffnung entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

L582/Buchen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am Freitag, 20.02.2026, kam es auf der Landesstraße 582 zwischen Buchen und der Abzweigung Götzingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines Toyota Yaris touchierte gegen 13:15 Uhr die Leitplanke und überfuhr mehrfach die Mittellinie. Hierbei soll es auch zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Der Sachschaden an der Leitplanke und dem Fahrzeug wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei Buchen sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des 59-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde eine illegale Müllablagerung auf einem Waldweg bei Buchen entdeckt. Auf dem Morretalweg, der sich zwischen der Kreisstraße 3916 und Hettigenbeuern befindet, wurden an zwei Stellen Sperrmüll und Pkw-Reifen aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

