PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Einbruch, Straßenverkehrsgefährdung und illegale Müllablagerung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen/Walldürn: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden mindestens zwei Wahlplakate in Walldürn und Buchen beschädigt. Schwarze Farbe nutzte der Unbekannte in Walldürn, um ein Wahlbanner in der Buchener Straße zu verunstalten. In der Daimlerstraße in Buchen war es vermutlich ein schwarzer Farbstift. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Einbruch in Schmuckgeschäft - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch bei einem Juwelier in der Hauptstraße in Mosbach. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer Gewalt ein Loch in ein Sicherheitsglas, sodass eine faustgroße Öffnung entstand. Durch diese Öffnung entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

L582/Buchen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am Freitag, 20.02.2026, kam es auf der Landesstraße 582 zwischen Buchen und der Abzweigung Götzingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines Toyota Yaris touchierte gegen 13:15 Uhr die Leitplanke und überfuhr mehrfach die Mittellinie. Hierbei soll es auch zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Der Sachschaden an der Leitplanke und dem Fahrzeug wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei Buchen sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des 59-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde eine illegale Müllablagerung auf einem Waldweg bei Buchen entdeckt. Auf dem Morretalweg, der sich zwischen der Kreisstraße 3916 und Hettigenbeuern befindet, wurden an zwei Stellen Sperrmüll und Pkw-Reifen aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:33

    POL-HN: Hohenlohekreis: Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht

    Hohenlohekreis (ots) - Kupferzell: Berauscht mit E-Scooter unterwegs Bei einer Verkehrskontrolle aufgrund eines nicht aktuellen Versicherungskennzeichens in Kupferzell, bemerkten Beamte des Polizeirevier Künzelsau noch weitere Verstöße. Ein 46-Jähriger befuhr am Montagnachmittag die Straße "am Bild mit seinem E-Scooter. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein vor Ort ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:05

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Beschädigtes Wahlplakat, Unfälle

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim-Bestenheid: Wahlplakat beschädigt In Wertheim wurde in den vergangenen Tagen ein Wahlplakat beschädigt. Am Montagmorgen fiel auf, dass Unbekannte ein Wahlplakat, das in der Breslauer Straße in Bestenheid an einem Laternenmast befestigt war, abgerissen hatten. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07932 91890 beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren