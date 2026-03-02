Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Rücksichtslose Pkw-Lenker, Unfälle, Körperverletzung, Unfälle und Sachbeschädigungen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mehrere verbotene Kraftfahrzeugrennen und gefährliche Fahrmanöver am Wochenende

In Heilbronn kam es am Samstag und Sonntag zu mehreren gravierenden Verkehrsverstößen und mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen im Stadtgebiet. Am Samstag, gegen 1:30 Uhr, fielen einer zivilen Polizeistreife in der Mannheimer Straße ein BMW 3er und ein Ford Focus auf, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die beiden 18-jährigen Fahrer beschleunigten stark, wechselten wiederholt die Fahrstreifen und überholten mehrere unbeteiligte Fahrzeuge. Die Fahrt führte über die Weipertstraße, wo es im Bereich einer Baustelle zu weiteren riskanten Spurwechseln kam, weiter in die Fügerstraße und schließlich in die Kalistraße. Die beiden Fahrzeugführer konnten einer Kontrolle unterzogen werden. Sie haben nun jeweils mit Anzeigen wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu rechnen. Zudem wurden ihre Führerscheine und Mobiltelefone beschlagnahmt. Ebenfalls am Samstag, gegen 7:15 Uhr, kam es im Bereich der Rosenbergbrücke zu einem ähnlichen Vorfall, der von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich ein VW Touareg, gesteuert von einem 33-Jährigen, und ein schwarzer Mercedes ein Rennen geliefert haben. Die Fahrt führte von der Neckartalstraße über die Südstraße in Richtung Wilhelmstraße. Der VW-Fahrer beschädigte bei seinen Fahrmanövern in der Südstraße einen Baum und das Fahrzeug eines unbeteiligten Pkw-Lenkers. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Führerschein sowie das Mobiltelefon des 33-Jährigen wurden beschlagnahmt. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. In der Nacht auf Sonntag, um kurz nach 0 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Kalistraße ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf, der an einer Vielzahl von Fahrzeugen vorbeifuhr, die an einer roten Ampel warteten. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte der Zweiradfahrer stark und missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens. Die Flucht führte über den Saarlandkreisverkehr, die Neckartalstraße, die Georg-Vogel-Straße und die Peter-Bruckmann-Brücke zurück in Richtung Kalistraße. Der Motorradfahrer erreichte hierbei Geschwindigkeiten von etwa 140 km/h bei erlaubten 50 km/h und fuhr schließlich in einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Bereich am Neckarbogen ein. Um eine Gefährdung unbeteiligter Personen zu vermeiden wurde die Verfolgung daraufhin abgebrochen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der genannten Fahrzeuge gefährdet oder geschädigt wurden oder Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Motorradfahrers sowie des Mercedes-Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

L1105/Heilbronn-Kirchhausen: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Zwischen Kirchhausen und Leingarten kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi A6 die Landesstraße 1105 von Kirchhausen in Richtung Leingarten. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit teilweise in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Fiat Panda einer 59-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 19-jährige Fahrer, seine 18-jährige Mitfahrerin sowie die 59-jährige Fahrerin des Fiat verletzt. Die 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen des Audi wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Streifen waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr Heilbronn und die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhausen und Leingarten im Einsatz.

Heilbronn: Radfahrer auf Hafenstraße angegriffen - Zeugen gesucht

In Heilbronn wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Jugendliche von einer Gruppe junger Männer angegriffen. Gegen 1:40 Uhr befuhren die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern die Hafenstraße in Richtung Theresienwiese. An der Einmündung zur Kalistraße hielten zwei VW Polo, ein schwarzer und ein silberner, vor der Gruppe an. Mehrere Personen sollen danach aus den Fahrzeugen ausgestiegen, die Jugendlichen von ihren Fahrrädern geschubst und sie danach weiter attackiert haben. Ein 17-Jähriger wurde hierbei durch mehrere Schläge ins Gesicht leicht verletzt. Die Täter werden als etwa 20 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Einer trug eine graue Kapuzenjacke, ein weiterer war schwarz gekleidet. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Neckarsulm: Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich am Samstag mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung in der Neckarsulmer Greckengasse. Der oder die Täter gelangten zwischen 10.30 Uhr und 21 Uhr in das Mehrfamilienhaus und anschließend in die Wohnung. Dort wurden sämtlichen Räumlichkeiten durchwühlt sowie Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden an der Eingangstür wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neckarsulm: Beim Fernseh-Klau erwischt

Der Mitarbeiter eines Supermarkts in Neckarsulm ertappte einen Mann, als er am Samstag einen Fernseher entwenden wollte. Der Unbekannte begab sich gegen 18 Uhr in das Geschäft in der Hohenloher Straße und belud seinen Einkaufswagen mit dem TV-Gerät und einem Fruchtriegel. An der SB-Kasse scannte und bezahlte er nur den Riegel. Als er durch den Mitarbeiter daraufhin angesprochen und ins Büro gebeten wurde, sprang er über die Schranke der SB-Zone und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Fernseher und der Fruchtriegel blieben im Markt. Auf seiner Flucht verlor der Dieb noch einen Schlüsselbund an dem sich ein Taschenmesser befand. Er wird als männlich, 25 bis 30 Jahre alt. Circa 1,85-1,90 Meter groß beschrieben und trug kurze blonde Haare, einen Drei-Tage-Bart, Pullover Jogginghose und eine Cap. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Neckarsulm aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Nummer 07132 93710 zu melden.

Brackenheim: Unfall mit Verletzten

Am Sonntag gegen 15 Uhr kollidierten ein VW Panda und ein Audi A3 in Brackenheim, wobei zwei Frauen verletzt wurden. Eine 67-Jährige befuhr gegen 15 Uhr die Weststraße mit ihrem VW Panda und missachtete hier wohl die Vorfahrt der von rechts kommenden 68-jährigen Audi-Lenkerin. Beim Zusammenstoß erlitt die 67-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Lauffen / Nordheim: Wahlplakate beschädigt

Drei Wahlplakate beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Lauffen und Nordheim. Die Täter rissen die Plakate in der Lange Straße in Lauffen und in zwei Fällen in der Nordheimer Südstraße ab. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Lauffen: Zeugen gesucht - Graffiti an Schulgebäude

Eine Zahlenfolge sprühten Unbekannte am Wochenende auf das Gebäude des Hölderlingymnasiums in Lauffen. Die Täter begaben sich zwischen 13 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag auf den Schulhof, besprühten die Gebäudewand und hinterließen leere Pizzakartons. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07133 2090.

