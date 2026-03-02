Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Versuchter Einbruch, Störung einer Wahlkampfveranstaltung , Wahlplakate beschädigt und entwendet

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Haßmersheim: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ein Anwohner der Gartenstraße in Haßmersheim teilte dem Polizeirevier Mosbach mit, dass ein oder mehrere unbekannte Täter am 01.03.2026 zwischen 18 Uhr und 21:30 Uhr versucht hatten, in sein Wohnhaus einzubrechen. Bei dem Versuch sollte augenscheinlich die Haustür aufgehebelt werden, das Vorhaben blieb jedoch erfolglos. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden an der Tür. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Wahlplakate abgehängt

Am späten Sonntagabend konnte ein Zeuge gegen 23 Uhr beobachten, wie ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger insgesamt sieben Wahlplakate in Buchen-Rinschheim, im Wohngebiet "Am Lausenberg" sowie in Osterburken abhängten. Diese wollten die jungen Männer augenscheinlich entsorgen.

Haßmersheim: Wahlkampfstand durch Urinieren gestört

In der Hölderlinstraße in Haßmersheim wurde am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Wahlkampfstand eingerichtet und gegen 11 Uhr durch eine unbekannte männliche Person gestört, die an eines der dort aufgestellten Plakate urinierte. Der unbekannte und laut Zeugenaussagen betrunkene Mann konnte beim Eintreffen der hinzugezogenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Ein Sachschaden am betroffenen Plakat entstand aktuellen Erkenntnissen nach nicht.

Obrigheim: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugen gesucht

Eine Zeugin teilte am Samstag gegen 21:30 Uhr mit, dass sie drei Jugendliche dabei beobachtet habe, wie sie ein Wahlplakat in der Hauptstraße auf Höhe der Bushaltestelle "Weißer Stein" abgerissen haben. Die drei Personen konnten bislang nicht ermittelt werden. Es ist lediglich bekannt, dass sie mit einem E-Scooter unterwegs waren und alle drei Kapuzen über die Köpfe gezogen hatten. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Jugendlicher beschädigt 20 Wahlplakate

Am Sonntagabend konnte gegen 20 Uhr ein 13-jähriger Jugendlicher gestellt werden, der in Mosbach in der Odenwaldstraße, der Hauptstraße und der Neckarburkener Straße in Summe 20 Wahlplakate von diversen Laternenmasten gerissen hatte. Die Plakate wurden hierbei mindestens beschädigt und in Teilen komplett zerstört. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im mittleren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und den Jugendlichen noch am selben Abend an seinen Betreuer überstellt.

