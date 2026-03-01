POL-HN: Kind bei Unfall schwer verletzt.
Stadtkreis Heilbronn (ots)
Heilbronn: Am Sonntag gegen 12:20 Uhr wurde ein dreieinhalbjähriges Mädchen bei einem Unfall im Bereich einer Autowaschanlage in Heilbronn schwer verletzt. Das Kind hielt sich dort gemeinsam mit den Eltern auf. Als ein 34-jähriger mit seinem Pkw das Areal verlassen wollte, kam es zu dem Unglück. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Das Kind wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.
