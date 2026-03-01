PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Kind bei Unfall schwer verletzt.

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Am Sonntag gegen 12:20 Uhr wurde ein dreieinhalbjähriges Mädchen bei einem Unfall im Bereich einer Autowaschanlage in Heilbronn schwer verletzt. Das Kind hielt sich dort gemeinsam mit den Eltern auf. Als ein 34-jähriger mit seinem Pkw das Areal verlassen wollte, kam es zu dem Unglück. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Das Kind wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren