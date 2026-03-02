Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Aufklärung von Einbruch in Bankfiliale

Heilbronn (ots)

Dank umfangreicher und akribischer Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte eine bandenmäßige Diebstahlserie im Raum Heilbronn aufgeklärt werden. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf mehrere Einbrüche und Diebstähle, die seit 2025 begangen wurden. Im Fokus der Ermittlungen stand zunächst ein schwerer Bandendiebstahl aus einer Bankfiliale in Güglingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6095390). Dort gelang es den Tätern sich am 6. August 2025 Zugang zu den Tresorräumlichkeiten zu verschaffen und mehrere Schließfächer aufzubrechen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe "Jackpot" bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Mitarbeiter der Bankfiliale, der sein Insiderwissen für die Planung und Umsetzung der Tat genutzt haben soll. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich zudem konkrete Hinweise auf die Tatbeteiligung von zwei Männern im Alter von 22 und 21 Jahren. In Zusammenarbeit mit zwei weiteren Männern im Alter von 25 und 18 Jahren sollen die Tatverdächtigen zudem in wechselnder Besetzung für den versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Kirchheim am Neckar in der Nacht vom 21.11.2025, den Diebstahl von mehreren Artikeln aus einem Supermarkt am 21.11.2025 in Bönnigheim und für einen Einbruch in ein Unternehmen in Bad Rappenau am 17.01.2025 verantwortlich sein, bei dem unter anderem Bargeld und Getränke entwendet wurden. Auf Grundlage der Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn zehn Durchsuchungsbeschlüsse und fünf Haftbefehle beim Amtsgericht Heilbronn erwirkt. Die Beschlüsse wurden am Morgen des 25. Februar 2026 umgesetzt. Alle Tatverdächtigen konnten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel, darunter Bargeld, sichergestellt. Des Weiteren wurden ein Hyundai und ein Audi, sowie diverse Designer-Kleidungsstücke zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde zudem eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln bei einem 23-Jährigen aufgefunden. Auch er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die insgesamt sechs Tatverdächtigen, bei denen es sich um Männer mit türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit handelt, wurden am Mittwoch und Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte fünf der sechs Haftbefehle in Vollzug, woraufhin die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Ein Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell