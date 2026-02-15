Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Einbruch überrascht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Spinnerweg;

Tatzeit: 15.02.2026, 01.25 Uhr;

Die Flucht ergriffen haben drei mutmaßliche Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Ein Zeuge hatte das jugendliche Trio überrascht, als es gegen 01.25 Uhr in die Wohnräume eines Hauses am Spinnerweg eindringen wollte. Als der Mann die Tatverdächtigen lautstark ansprach, entfernten sie sich. Einer der Unbekannten habe eine blaue Jeans und einen dunklen Hoodie getragen. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell