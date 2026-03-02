Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Unfälle

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Zeugen nach Einbruch gesucht

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Samstagabend in Kupferzell nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte sich gegen 19 Uhr gewaltsam über eine Terassentür Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Kirchhofgärten" verschafft. Vermutlich wurde der Einbrecher von einem nur wenige Minuten später eintreffenden Hausbewohner aufgeschreckt und flüchtete daraufhin wohl ohne Beute. Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Kirchhofgärten" beobachten konnten, insbesondere einen Mann mit weißer Jacke und weißer Baseballmütze, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Künzelsau verletzt. Der 35-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 1051 von Neufels in Richtung Kemmeten, als er kurz vor dem Ortseingang, wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Rettungskräfte untersuchten den Leichtverletzten, der sich im Anschluss selbstständig in medizinische Behandlung begab. Die Schäden am Motorrad belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 5.000 Euro.

Künzelsau: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein Fahrradfahrer am Freitagabend nach einem Unfall in Künzelsau-Gaisbach ins Krankenhaus gebracht. Ein 57 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 19:30 Uhr auf der Waldenburger Straße aus Richtung Künzelsau kommend und wollte an der Kreuzung mit der Haselallee nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl den auf der Waldenburger Straße entgegenkommend 61-Jährigen auf seinem Fahrrad und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

