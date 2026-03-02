Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Beschädigte Wahlplakate, Einbruch, Verkehrskontrolle, Metalldieb geschnappt, Unfallfluchten und Unfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim-Markelsheim/ Igersheim-Harthausen: Wahlplakate beschädigt

In Bad Mergentheim-Markelsheim und Igersheim-Harthausen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate beschädigt. Am Samstagnachmittag fiel auf, dass Unbekannte vier Wahlplakate, die in der Apfelbacher Straße in Markelsheim an Pfosten befestigt waren abgerissen und auf eine naheliegende Wiese geworfen hatten. In Harthausen rissen Unbekannte in der Zeit vor Samstagnachmittag ein Wahlplakat von einer Laterne in der Hauptstraße. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Assamstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Assamstadt in ein Unternehmen, das im Bereich der Batterie- und Akkutechnologie tätig ist, ein. Die Einbrecher drangen zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen gewaltsam in das Firmengebäude in der Industriestraße ein und entwendeten Elektro-Fahrräder. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag rund um die Industriestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

In der Tauberbischofsheimer Vitryallee wurde am Freitag ein geparktes Auto beschädigt. Der VW stand zwischen 7:45 Uhr und 13 Uhr auf einem geschotterten Parkplatz, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem Wagen hängenblieb und dadurch Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Das Polizeirevier Wertheim führte am Samstagnachmittag zwischen Urphar und Böttigheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr überprüften die Polizeibeamten auf der Kreisstraße 2824 auf Höhe der Kreuzung Kembacher Weg/ Höhefelder Straße die Geschwindigkeit von rund 40 Fahrzeugen. Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde waren elf Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 98 km/h erwischt und muss nun neben einem Bußgeld und Punkten im Fahreignungsregister auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Boxberg: Unfall auf der Kreisstraße

Auf der Kreisstraße 2877 bei Boxberg kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, dessen Schäden sich schätzungsweise auf insgesamt rund 20.000 Euro belaufen. Ein 29-Jähriger wollte gegen 16 Uhr mit seinem Opel zwischen Schwabhausen und dem Testgelände eines Technologie Konzerns von einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei wohl den Mercedes einer dort fahrenden 29-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Mercedes ins Schleudern geriet und in den Straßengarben abgewiesen wurde. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Insassen blieben unverletzt.

Lauda-Königshofen - Heckfeld: Metalldieb ertappt

Nach dem Diebstahl von Metall aus einem Container am Samstagmorgen in Heckfeld, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt, nachdem zwei Personen gegen 7:30 Uhr Altmetall aus dem Container in der Blumenstraße entwendeten und mit verschiedenen Autos davonfuhren. Da einer der beiden, ein 37-jähriger Mann, wenige Stunden später in eine Kontrollstelle der Polizei auf der Bundesstraße 290 bei Gerlachsheim fuhr, wurde er mitsamt seinem Auto kontrolliert. Darin befand sich zahlreiches gestohlenes Altmetall, das er unter anderem aus dem Container in Heckfeld entwendet hatte. Die Ermittlungen zum zweiten Metalldieb dauern an.

Bad Mergentheim: Fußgänger von Auto erfasst

An einer Ampel in Bad Mergentheim wurden am Sonntagnachmittag zwei Fußgänger von einem Auto erfasst. Ein 77-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes auf der Igersheimer Straße. Vermutlich übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne, dass eine Ampel an der Kreuzung mit der Kapuzinerstraße für ihn "rot" zeigte und fuhr weiter. Dabei kollidierte er mit zwei Passanten, die zeitgleich über die "grün" zeigende Fußgängerampel liefen. Der 32-jährige Mann und die 68 Jahre alte Frau erlitten dabei beide ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Bad Mergentheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Samstagabend in Bad Mergentheim einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 28-Jährige fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Kia auf der Schwimmbadstraße. An der Kreuzung mit der Igersheimer Straße bog er ohne anzuhalten nach rechts ab. Der Mann verlor während des Abbiegevorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmast. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen. Anstatt den Vorfall zu melden fuhr der Mann mit seinem stark beschädigten Wagen einfach weiter. Zeugen informierten die Polizei, die den alkoholisierten 29-Jährigen nach kurzer Fahndung wenig später antraf. Ein Atemtest zeigte bei ihm einen Wert von 2,1 Promille an. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Schäden am Fahrzeug und der Ampel belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro.

Bad Mergentheim: Wer hatte rot?

Auf der Kreuzung der beiden Bundesstraßen 19 und 290 bei Bad Mergentheim ereignete sich am Freitagabend ein Unfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Ein 36-jähriger Seat-Fahrer fuhr gegen 18:15 Uhr auf der B290 von Bad Mergentheim kommend und wollte an der Kreuzung auf die B19 in Richtung Igersheim abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 84-Jähriger mit seinem BMW auf der B19 von Wachbach kommend und wollte geradeaus über die Kreuzung auf die B290 in Richtung Bad Mergentheim fahren. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Da beide Autofahrer angaben, dass die Ampel für sie zum Unfallzeitpunkt "grün" zeigte, werden unabhängige Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

