Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle aufgrund eines nicht aktuellen Versicherungskennzeichens in Kupferzell, bemerkten Beamte des Polizeirevier Künzelsau noch weitere Verstöße. Ein 46-Jähriger befuhr am Montagnachmittag die Straße "am Bild mit seinem E-Scooter. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Der freiwillig durchgeführte Urintest verlief anschließend positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Der 46-Jährige musste die Streife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Öhringen: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

In der Öhringer Straße "Haagweg" wurde am Montagmittag ein geparktes Auto beschädigt. Der Mercedes-Benz stand zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr auf einem markierten Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 27, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem Wagen hängenblieb und dadurch Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte. Der Schaden befindet sich an der vorderen Stoßstange. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

