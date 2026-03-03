Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Beschädigtes Wahlplakat, Unfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Bestenheid: Wahlplakat beschädigt

In Wertheim wurde in den vergangenen Tagen ein Wahlplakat beschädigt. Am Montagmorgen fiel auf, dass Unbekannte ein Wahlplakat, das in der Breslauer Straße in Bestenheid an einem Laternenmast befestigt war, abgerissen hatten. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07932 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Weikersheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei Weikersheim kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 2251 von Weikersheim in Richtung Schäftersheim. Der Mann wollte kurz vor dem Ortseingang von Schäftersheim nach links auf einen Feldweg abbiegen und bremste daher sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um entgegenkommende Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen. Ein 18-Jähriger, der mit seinem Audi hinter dem Mercedes fuhr, bemerkte das stehende Fahrzeug wohl nicht rechtzeitig und kollidierte nahezu ungebremst mit dem Wagen. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten mit Totalschäden abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen nach belaufen sich die Schäden auf rund 15.000 Euro.

Boxberg: Lkw bringt Carport zum Einsturz

In Boxberg kollidierte am Montagvormittag ein Lkw mit einem Carport. Der Fahrer des Lasters wollte gegen 10 Uhr von der Neuen Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse rangierte der 54-Jährige rückwärts und blieb dabei mit seinem Gefährt an einem Carport hängen. Dieser stürzte dabei ein und begrub ein darunter stehendes Fahrzeug unter sich. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 15.000 Euro.

