Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Straftatenaufdeckung bei Kontrollen, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 40 Kontrollen in der Innnenstadt

Mehrere Polizeibeamtinnen und -beamte führten am Montag Kontrollen in der Heilbronner Innenstadt durch, wobei 19 Straftaten angezeigt wurden. In der Zeit von 15 bis 21 Uhr wurden 41 Personen und zehn Fahrzeuge kontrolliert. Zu Beginn der Kontrollaktion wurde eine Person im Bereich des Marktplatzes angetroffen, welche neben zwei gefälschten 50-Euro-Scheinen auch ein Springmesser im Sinne des Waffengesetztes bei sich führte. Daher wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt, die Gegenstände sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Im weiteren Verlauf sollte eine Person kontrolliert werden, welche sofort die Flucht ergriff. Bei der Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6227903).

Insgesamt vier Personen hielten sich entgegen ihrer räumlichen Beschränkung in der Heilbronner Innenstadt auf, was zur Einleitung von jeweils eigenen Strafverfahren führte.

Darüber hinaus wurden insgesamt sieben Personen zur Anzeige gebracht, da sie entweder einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum ohne erforderlichen Versicherungsschutz führten oder dies zuließen.

In einem weiteren Fall konsumierte eine Person Cannabis in unmittelbarer Nähe einer Schule. Eine andere Person befand sich im Besitz einer geringen Menge Amphetamin, was zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung führte.

Während einer Kontrolle am Marktplatz wurde bei einer polizeibekannten Person ein Klappmesser innerhalb der Waffen- und Messerverbotszone aufgefunden. Im Verlauf des Einsatzes wurden die eingesetzten Beamten beleidigt, was zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und mehreren Anzeigen gegen den Mann führte.

In einem anderen Fall sollte eine polizeibekannte Person im Shoppinghaus kontrolliert werden. Als diese die Polizeibeamten erblickte, versuchte sie, sich zu verstecken, und wollte offenbar etwas verbergen. Durch schnelles Eingreifen konnten jedoch fünf verkaufsfertig abgepackte Plomben mit Marihuana aufgefunden werden. Zudem führte die Person mutmaßliches Dealergeld an unterschiedlichen Stellen ihres Körpers bei sich, was den Tatverdacht des unerlaubten gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Cannabis erhärtete und zur Beschlagnahme der Beweismittel führte. Im Anschluss daran beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten.

Schließlich konnte eine Person, die aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde, durch Zahlung eines Betrags in Höhe von 100,00 Euro eine Verhaftung abwenden.

Untergruppenbach: Zwei Pkws beschädigt - Verursacher geflüchtet

Das Polizeirevier Weinsberg sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Samstag gegen 10 Uhr beim Abbiegen ein Fahrschulauto schnitt und so für einen Unfall sorgte. Ein 18-jähriger Fahrschüler war zusammen mit seinem Fahrlehrer in einem VW Golf auf der Autobahn 81 Richtung Würzburg unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Untergruppenbach. Dort wollten die Beiden nach links auf die Landesstraße 1111 abbiegen. Aufgrund der Rot zeigenden Ampel hielt der Fahrschüler den Golf auf der rechten Linksabbiegespur an. Dahinter stand ein 37-Jähriger in seinem VW Caddy. Als die Ampel auf Grün schaltet fuhren alle Beteiligten los. Dabei ordnete sich ein unbekannter Fahrer mit einem weißen Q7 und ES-Kennzeichen wohl falsch ein und schnitt beim Abbiegen das Fahrschulauto. Der 18-Jährige wich daraufhin aus und leitet eine starke Bremsung ein. Dies bemerkte der Caddy-Lenker wohl zu spät und fuhr auf den Golf auf. Ein Zeuge, der den Vorgang beobachtete sprach noch mit dem Unfallverursacher, der sinngemäß erklärte, dass es ihm egal sei und davonfuhr. Daraufhin verließ auch der Zeuge die Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinsberg sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Audi-Lenker geben können. Insbesondere wird der Mann gesucht, der mit dem Unfallverursacher gesprochen hatte. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell