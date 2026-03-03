Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Ergänzung zu möglichem Unfall mit Todesfolge

Heilbronn (ots)

Lauffen a.N.: Senior nach möglichem Unfall gesucht

Im Zusammenhang mit einem möglichen Verkehrsunfall, der sich vergangen Mittwoch in Lauffen ereignet haben könnte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6224059), hat sich nun eine Zeugin bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, die 56-Jährige in der Zeit zwischen 10:20 und 10:40 Uhr auf Höhe einer Metzgerei in der Bahnhofstraße gesehen zu haben. Hier soll ein älterer Mann bei ihr gestanden und sie auch noch ein kleines Stück bis zu ihrem Zielort in die Körnerstraße begleitet haben. Der Mann wird als etwa 70 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit grauem Haar beschrieben. Er trug Jeans, eine beige Jacke und eine Brille. Er wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizei Weinsberg zu wenden.

