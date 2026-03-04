Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brennendes Wahlplakat, Unfall zwischen Radfahrern, Rauchentwicklung

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Wahlplakate angezündet

Ein Zeuge konnte am Dienstagabend in Bad Mergentheimer zwei Personen beobachten, die ein Wahlplakat in Brand setzten. Die unbekannten Täter befanden sich gegen 22.45 Uhr an einer Straßenlaterne in der Löffelstelzer Straße nahe der Lothar-Daiker-Straße und setzten das Plakat auf unbekannte Weise in Brand. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Zeuge konnte das Feuer austreten und eine Ausbreitung verhindern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Fahrradfahrer kollidieren

Am Dienstagnachmittag kam es in Lauda-Königshofen-Unterbalbach zu einem Unfall, bei dem ein 9-jähriger Fahrradfahrer mit einem 36-jährigen Rennradfahrer kollidierte. Das Kind befuhr gegen 14.50 Uhr den Radweg von Oberbalbach in Richtung Unterbalbach. Währenddessen fuhr der 36-Jährige in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich weil der 9-Jährige auf die Gegenspur kam, kollidierte die beiden Zweiradfahrer auf Höhe der Burgwiesenstraße 48. Auch eine eingeleitete Vollbremsung des Rennradfahrers konnte den Unfall nicht verhindern. Die beiden erlitten leichte Verletzungen und es entstand Sachschaden von rund 3.600 Euro.

Boxberg: Rauchentwicklung - Frauen aus Gebäude gerettet

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Dienstagnachmittag aufgrund einer Rauchentwicklung in Boxberg im Einsatz. Vermutlich aufgrund eines falsch bedienten Holzofens in der Küche und Wartungsstau kam es beim Anfeuern gegen 16.45 Uhr in der Kurpfalzstraße auf Höhe der Poststraße zu starker Rauchbildung. Die Feuerwehr konnte zwei 83 und 84 Jahre alte Frauen unverletzt aus dem Gebäude bringen. Sie wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Kurpfalzstraße musste kurzfristig auf Höhe des Einsatzortes gesperrt werden. Der Betrieb des Ofens wurde bis auf weiteres untersagt.

Bad Mergentheim: E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Weil sein Versicherungskennzeichen ungültig war, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Nacht auf Dienstag. Der Mann war gegen 0.15 Uhr in Bad Mergentheim unterwegs und konnte dabei beobachtet werden, wie er mit seinem E-Scooter von der Wolfgangstraße in die Johann-Hammer-Straße abbog. Bei einer Kontrolle bemerkten die Polizisten Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der anschließend durchgeführte Urintest verlief positiv auf THC und Kokain. Daher wurde der 24-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde ihm untersag und er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell