Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Hohenlohekreis (ots)

L1046/Forchtenberg: Verkehrsunfall aufgrund von Hindernis auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Am Dienstag kam es auf der Landesstraße 1046 zwischen Wohlmutshausen und Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Fahrer eines Opels fuhr gegen 17:15 Uhr in Fahrtrichtung Forchtenberg und kollidierte nach dem Passieren der Ortschaft Wohlmutshausen mit Ästen, die auf der Fahrbahn lagen. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf rund 500 Euro geschätzt. Es wird vermutet, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Äste kurz zuvor verloren hat. Das Polizeirevier bittet den Verursacher oder Zeugen, die Angaben zu dessen Identität machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Dienstagmorgen kam es in der Heilbronner Straße in Öhringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 7:50 Uhr wechselte ein Mercedes-Fahrer der in Richtung der Neuenstadter Straße unterwegs war auf die rechte Spur und übersah hierbei vermutlich den in gleiche Richtung fahrenden Motorradfahrer. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, wich der 17-jährige Zweiradlenker nach rechts aus und touchierte einen Bordstein. Hierdurch stürzte er und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Kupferzell/Niedernhall: Wahlplakate beschädigt und abgerissen - Zeugen gesucht

In Kupferzell und Niedernhall wurden in einem unbekannten Zeitraum vor Dienstag mehrere Wahlplakate beschädigt. In der Schloßstraße in Kupferzell wurden zwei Plakate durch Farbschmierereien und das Aufkleben von Aufklebern verunstaltet. In Niedernhall wurde ein Wahlplakat abgerissen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau oder unter 07940 8290 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell