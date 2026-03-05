Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Kontrolle und Unfall mit Verletzter

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Stationäre Kontrolle

Mehrere Verstöße ahndeten Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim am Dienstagvormittag. Bei einer stationären Kontrolle zwischen 9.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim wurden knapp 30 Personen angezeigt. In drei Fällen kam es zu Vergehen im Sinne des Kfz-Steuergesetztes und dem Pflichtversicherungsgesetz. 10 Fahrer wurden wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr angezeigt. Neben einer unzureichenden Landungssicherung bei einem Lkw, fuhren zwei Personen ohne Zulassung. Während der Fahrt benutzten vier Fahrer ihr Mobiltelefon. Darüber hinaus gab es drei Verwarnungen wegen Verstößen im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung, vier Mängelberichte und drei mündliche Verwarnungen aufgrund geringfügiger Ordnungswidrigkeiten.

Weikersheim: Auf Kleinbus aufgefahren - Frau schwer verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein 86-Jähriger am Mittwochnachmittag mit seinem Ford Focus auf einen Kleinbus in Weikersheim auf. Der Mann war gegen 14.15 Uhr auf der Laudenbacher Straße stadtauswärts unterwegs. Dort kollidierte er mit seinem Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Kleinbus Ford Transit Custom. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 68-jährige Mitfahrerin des Busses am Kofferraum und lud etwas aus. Sie wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzung. Die Frau wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell