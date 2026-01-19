PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Folgemeldung: Lebensgefährlich verletzte Frau inzwischen verstorben.

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Freitag (16.01.2026) war eine 23-Jährige Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn der Berliner Allee gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntag (18.01.2026) ist die Frau verstorben.

Am Freitag (16.01.2026) hatte ein Verkehrsteilnehmer die lebensgefährliche verletzte Frau auf der Fahrbahn gefunden und die Polizei verständigt.

Die 23-jährige aus dem Stadtteil St. Jürgen kam in ein Krankenhaus und ist dort am Sonntag (18.01.2026) aufgrund der Verletzungen verstorben.

Die Ermittlungen der der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizei dauern an.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

