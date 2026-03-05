Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Wahlplakate beschädigt

Heilbronn (ots)

Osterburken/Walldürn: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Zu Wochenbeginn wurden in Osterburken und Walldürn mehrere Wahlplakate beschädigt. Am Dienstag wurden durch den Gemeindevollzugsdienst Osterburken zwei zerrissene Plakate in der Industriestraße festgestellt. In der Buchener Straße in Walldürn beschmierte eine unbekannte Person ein weiteres Plakat mit schwarzer Farbe. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn oder unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

