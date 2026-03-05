PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl aus Fahrzeug und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

In Heilbronn wurde zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, in der Orthstraße gewaltsam die Hecktür eines geparkten Opel aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten Werkzeuge in einem Wert von rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

In Neckarsulm kam es am Dienstag um 18:20 Uhr auf der Rötelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein Mercedes-Fahrer wollte von einem Tankstellengelände nach links abbiegen und übersah hierbei vermutlich den herannahenden 19-Jährigen auf seinem Zweirad. Die Fahrzeug stießen zusammen, woraufhin der 19-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Schaden am Pkw wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

