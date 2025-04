POL-DO: Geldautomatensprengung in der Innenstadt Schwelm

Dortmund (ots) - Bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Montag (21.4.2025) in Dortmund ab 13.30 Uhr an der Abschlusskundgebung für den "Ostermarsch Rhein-Ruhr" teil. Nach dem Auftakt auf dem Wilhelmplatz in Dortmund-Dorstfeld zogen die Demonstranten über den Dorstfelder Hellweg, die Rheinische Straße und den Wall bis zum Hansaplatz in der Innenstadt, wo ...

mehr