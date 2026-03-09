Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 54-Jährige vertreibt Einbrecher

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Frau hat in der Hermann-Löns-Allee am Sonntagabend (08.03.) einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 20.40 Uhr hebelte der Täter am Fenster einer Parterre-Wohnung und wurde hierbei von der 54-Jährigen, die sich gerade in den Räumen einer Angehörigen aufhielt, bemerkt und durch lautes Anschreien vertrieben. Die Frau konnte den Mann vage beschreiben: Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Nummer 06142/6960 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell