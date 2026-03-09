PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlene Kennzeichen, berauscht und ohne Führerschein

Darmstadt (ots)

Einen 41 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Sonntagnachmittag (08.03.), gegen 15.30 Uhr, im Bereich Holzhofallee/Am Hopfengarten.

Die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stellten sich als gestohlen heraus und gehörten nicht an das Auto. Zudem zeigten sich Anzeichen, dass der 41-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin am Straßenverkehr teilnahm und außerdem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Bei ihm fanden die Ordnungshüter weiterhin eine kleine Menge "Speed". Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Kennzeichen wurden von der Polizei sichergestellt. Den 41-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Anzeige erstatteten die Beamten auch gegen den 44 Jahre alten Halter des Fahrzeugs wegen des Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er war kurz zuvor bei der Polizei im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren vorstellig geworden und wurde nun von den Beamten als Beifahrer in seinem eigenen Fahrzeug angetroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

