Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Widerstand bei vorläufiger Festnahme nach Körperverletzung

Darmstadt (ots)

Nach einer gemeldeten Körperverletzung am Samstagabend (7.3.) in einer Wohnung in der Sandbergstraße wurde ein 41-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Nach Zeugenhinweisen zu der Körperverletzung, die gegen 23.30 Uhr stattfand, trafen Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers den 41-Jährigen am Tatort an. Die Polizeikräfte eröffneten ihm die Personenkontrolle, woraufhin der 41-Jährige sämtliche polizeiliche Maßnahmen verweigerte und unter anderem einem der Beamten mit der Faust gegen den Arm schlug. Trotz massiver Gegenwehr gelang es der Streife schließlich den Mann festzunehmen. Anschließend brachten sie ihn auf die nächstgelegene Polizeiwache.

Der 41-Jährige sowie ein Polizeibeamter zogen sich im Verlauf der Widerstandshandlungen Verletzungen zu. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt musste der Tatverdächtige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

