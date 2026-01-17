Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: AfD Wahlkampfveranstaltung und Gegenkundgebungen

Bad Dürkheime (ots)

Am Samstag, 17.01.2026 fand in der Salierhalle Bad Dürkheim eine größere Wahlkampfveranstaltung der AfD mit rund 600 Teilnehmern statt, diese endete um 16.30 Uhr. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Versammlungen ordnungsgemäß angemeldet. Zum einen eine Versammlung mit Aufzug des "Aktionsbündnisses für Vielfalt und Toleranz Bad Dürkheim". Darüber hinaus eine Kundgebung unter dem Titel "Markt der Demokratie". Beide Veranstaltungen richten sich als Gegenversammlung gegen die AfD Wahlkampfveranstaltung und hatten insgesamt rund 1000Teilnehmer. Diese Versammlungen endeten um 15.45 Uhr.

Deine dritte angemeldete Versammlung mit dem Namen "Für Frieden, Demokratie und Gleichbehandlung" mit rund 30 Teilnehmern hatte zum Ziel, die Teilnehmenden der Wahlkampfveranstaltung willkommen zu heißen. Durch das Einsatzkonzept der Polizei konnte ein störungsfreier Verlauf der Versammlungen sowie der Schutz der Versammlungsteilnehmenden und auch der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet werden. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitgehend friedlich und störungsfrei. Vereinzelte Provokationen unterschiedlicher Lager wurden durch Polizeikräfte konsequent unterbunden.

Bereits vor dem Veranstaltungstag kam es zu zwei Straftaten. In der Nacht vom 15. auf den 16.01.2026 beschmierten bislang unbekannte Täter die Treppe sowie den Eingangsbereich der Salierhalle mit Kreide. Gegen Unbekannt wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB (Sachbeschädigung durch Graffiti auf Straße, Weg oder Platz) eingeleitet. Die Stadt Bad Dürkheim konnte die Farbschmierereien rückstandslos beseitigen.

Am 17.01.2026 kurz nach 01:00 Uhr besprühte eine Person in der Nacht mit schwarzer Sprühfarbe einen Sichtschutz an der Salierhalle. Die Person konnte von der Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Es handelte sich um einen 38-Jährigen aus Bad Dürkheim. Bei der Kontrolle führte der Mann Sprühfarbe mit sich und wies mit schwarzer Farbe verschmutzte Hände auf. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren gem. §303 StGB eingeleitet. Die Stadt Bad Dürkheim tauschte den Sichtschutz vor der Veranstaltung aus.

