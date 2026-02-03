PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schneechaos auf mehrere Autobahnen

A60 und A63 (ots)

Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse kam es am 03.02.2026 auf den Autobahnen rund um Mainz zu diversen Verkehrsbehinderungen. Insgesamt ereigneten sich in der Zeit von 12 bis 20 Uhr, 16 Verkehrsunfälle. Bei zwei dieser Unfälle wurde jeweils eine Person leicht verletzt. Die weiteren Unfälle zogen lediglich Sachschäden nach sich. An den Autobahnauffahrten Mainz Laubenheim in Fahrtrichtung Darmstadt, Mainz Hechtsheim West in Fahrtrichtung Bingen und Saulheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern fuhren sich mehrere LKW aufgrund der überfrierenden Nässe fest. Die Anschlussstellen mussten mit der Unterstützung des THW wieder frei geräumt werden. Die genannten Auffahrten blieben zum Teil für bis zu drei Stunden voll gesperrt. Hinweise auf Mängel an den Fahrzeugen oder grobe Fehler seitens der Fahrzeugführer konnten im Allgemeinen nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Budenheimer Weg 75
55262 Heidesheim
06132 950-0
PAStHeidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

