POL-VDMZ: Alkoholisierter Fahrer verunglückt auf winterlicher BAB 61

Gundersheim (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es kurz vor 13 Uhr auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Gundersheim zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt setzte plötzlich Schneefall ein, wodurch die Fahrbahn glatt wurde.

Der 44-jährige Fahrer eines Gliederzuges befuhr den Kurvenbereich der Anschlussstelle und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Gliederzug im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,75 Promille ergab. Dem 44-jährigen Berufskraftfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

