PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkoholisierter Fahrer verunglückt auf winterlicher BAB 61

Gundersheim (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es kurz vor 13 Uhr auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Gundersheim zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt setzte plötzlich Schneefall ein, wodurch die Fahrbahn glatt wurde.

Der 44-jährige Fahrer eines Gliederzuges befuhr den Kurvenbereich der Anschlussstelle und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Gliederzug im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,75 Promille ergab. Dem 44-jährigen Berufskraftfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 21:28

    POL-VDMZ: Hochzeitskorso legt Verkehr im Hechtsheimer Tunnel lahm.

    A60, Richtung Bingen, Hechtsheimer Tunnel (ots) - Mainz, 01. Februar 2026 - Am Sonntag gegen 16:59 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen Autokorso. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Weisenau bremsten nach Angaben von Zeugen mehrere Fahrzeuge mit marokkanischen Flaggen den Verkehr auf allen drei ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 13:09

    POL-VDMZ: Drogenfahrt und falsche Personalien bei Kontrolle am Alzeyer Bahnhof

    Alzey (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Bahnhof Alzey zeigte ein Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Fahrer gegenüber den Polizisten falsche Personalien an. Eine Überprüfung seiner echten Personalien ergab schließlich, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 12:11

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach erheblicher Fahrbahnverunreinigung A63 in Höhe Wörrstadt

    Heidesheim (ots) - Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel ist die rechte Fahrspur der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Saulheim, sowie die Abfahrt Saulheim aufgrund von Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Da der Verursacher derzeit unbekannt ist bittet die Polizeiautobahnstation Heidesheim um mögliche Augenzeugen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren