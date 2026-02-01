PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Hochzeitskorso legt Verkehr im Hechtsheimer Tunnel lahm.

A60, Richtung Bingen, Hechtsheimer Tunnel (ots)

Mainz, 01. Februar 2026 - Am Sonntag gegen 16:59 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen Autokorso. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Weisenau bremsten nach Angaben von Zeugen mehrere Fahrzeuge mit marokkanischen Flaggen den Verkehr auf allen drei Fahrspuren ab und blockierten zeitweise den Hechtsheimer Tunnel vollständig.

Durch das Verhalten des mutmaßlichen Hochzeitskorsos kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die durch den Autokorso behindert, genötigt oder gefährdet wurden, oder sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim unter der Telefonnummer 06132-9500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 13:09

    POL-VDMZ: Drogenfahrt und falsche Personalien bei Kontrolle am Alzeyer Bahnhof

    Alzey (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Bahnhof Alzey zeigte ein Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Fahrer gegenüber den Polizisten falsche Personalien an. Eine Überprüfung seiner echten Personalien ergab schließlich, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 12:11

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach erheblicher Fahrbahnverunreinigung A63 in Höhe Wörrstadt

    Heidesheim (ots) - Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel ist die rechte Fahrspur der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Saulheim, sowie die Abfahrt Saulheim aufgrund von Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Da der Verursacher derzeit unbekannt ist bittet die Polizeiautobahnstation Heidesheim um mögliche Augenzeugen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren