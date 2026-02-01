Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Hochzeitskorso legt Verkehr im Hechtsheimer Tunnel lahm.

A60, Richtung Bingen, Hechtsheimer Tunnel (ots)

Mainz, 01. Februar 2026 - Am Sonntag gegen 16:59 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen Autokorso. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Weisenau bremsten nach Angaben von Zeugen mehrere Fahrzeuge mit marokkanischen Flaggen den Verkehr auf allen drei Fahrspuren ab und blockierten zeitweise den Hechtsheimer Tunnel vollständig.

Durch das Verhalten des mutmaßlichen Hochzeitskorsos kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die durch den Autokorso behindert, genötigt oder gefährdet wurden, oder sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim unter der Telefonnummer 06132-9500 zu melden.

