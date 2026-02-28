Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 28.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ++ Autofahrt unter Alkoholeinfluss ++

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, gegen 14:25 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Ostrhauderfehn zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin. Die 29-jährige Autofahrerin beabsichtigte, mit ihrem Auto von einem Tankstellengelände auf die Hauptstraße aufzufahren. Hierbei übersah sie eine 17-jährige Fahrradfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Rhauderfehn - Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde in der 1. Südwieke in Rhauderfehn ein 51-jähriger Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

