POL-MTK: Nach Bedrohung und Platzverweis Widerstand geleistet +++ Diebstahl auf Baustelle +++ Diebstahl von E-Bike +++ Kleinkraftrad entwendet

1. Nach Bedrohung und Platzverweis Widerstand geleistet, Hofheim am Taunus, Am Kreishaus, Donnerstag, 12.02.2026, 14:35 Uhr

(ra) Am Donnerstag leistete ein Mann in Hofheim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und bedrohte sie, nachdem er einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge geleistet hatte. Gegen 14:35 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamte alarmiert, da ein 40-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis gegen ein Hausverbot im Kreishaus verstoßen hatte. Als der Mann auch noch den Platzverweis der hinzugerufenen Polizeikräfte ignorierte und diese bedrohte, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Zuge der Fesselung kam es zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Kräfte, die hierdurch jedoch nicht verletzt wurden. Der leichtverletzte Mann wurde im weiteren Verlauf einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

2. Diebstahl auf Baustelle,

Flörsheim, Wicker, Auf dem Goldborn, Mittwoch, 11.02.2026, 18:00 Uhr - Donnerstag, 12.02.2026, 06:40 Uhr

(ra) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Wicker zu einem schweren Diebstahl auf einem Baustellengelände. Die Diebe begaben sich zwischen 18:00 Uhr und 06:40 Uhr zu einem auf dem Baustellengelände befindlichen Baucontainer in der Straße "Auf dem Goldborn" und brachen diesen auf. Entwendet wurden diverse Baugeräte. Die Höhe des Stehlguts lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern. Die Höhe des Sachschadens ist bis dato unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen und oder Fahrzeugen im zeitlichen Zusammenhang nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 5476-0 entgegen.

3. Diebstahl von E-Bike,

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Donnerstag, 12.02.2026, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr

(ra) Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend in Schwalbach ein hochwertiges E-Bike. Ein an einem Fahrradständer "am Kronberger Hang", Höhe des dortigen Fitnessstudios angeschlossenes E-Bike, wurde zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr durch unbekannte Täter entwendet. Die Täter zerstörten das Schloss und konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Das graue E-Bike hatte einen Wert von ca. 3.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0.

4. Kleinkraftrad entwendet,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Kiebitzweg, Dienstag, 10.02.2026, 21:00 Uhr - Donnerstag, 12.02.2026, 09:00

(ra) In den vergangenen Tagen kam es in Diedenbergen zu einem Diebstahl von einem Kleinkraftrad. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen betraten Unbekannte ein Grundstück im Kiebitzweg und entwendeten einen vor einer Garage abgestellten silberfarbigen Motorroller. Die Täter überwindeten zur Tatausführung das Lenkradschloss und flüchteten unerkannt. Der Roller wurde zwischenzeitlich in einem Gebüsch liegend, unweit des Tatorts, beschädigt aufgefunden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 2079-0 in Verbindung zu setzen.

