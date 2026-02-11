PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sicherheitsdienst überrascht Einbrecher +++ Zigarettenautomat angegangen +++ Kontrollen zur Fasnachtszeit

Hofheim (ots)

1. Sicherheitsdienst überrascht Einbrecher, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 10.02.2026, 21:25 Uhr

(ro)Am Dienstagabend haben Sicherheitsdienstmitarbeiter in Sulzbach zwei Einbrecher überrascht.

Um 21:25 Uhr riefen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei, da ihnen zwei Personen im Bereich des Einkaufzentrums aufgefallen waren, die mit voll bepackten Rucksäcken und Kasseneinsätzen unterwegs gewesen sind. Nachdem sie diese angesprochen hatten, ließen sie die Geldkassetten und Rucksäcke zurück und flüchteten. Die Mitarbeiter verfolgten die Flüchtigen noch bis zu einem nahegelegenen Hotel, verloren sie jedoch dann aus den Augen. Die alarmierten Streifen konnte das Duo im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig machen. Ein Täter wird als etwa 1,85 Meter groß und mit dunklen Haaren, ähnlich Dreadlocks, sowie Vollbart beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkelgrüne Cargohose. Sein Komplize wird als etwa 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren und dunkler Jacke bekleidet beschrieben.

Das zurückgelassene Diebesgut konnte einem vorausgegangenen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Zigarettenautomat angegangen,

Hattersheim, Egerstraße, Dienstag, 10.02.2026, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr machten sie die Täter an dem Automaten mit einem Hebelwerkzeug zu schaffen. Nachdem sie scheiterten, zogen sie unverrichteter Dinge von dannen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Kontrollen zur Fasnachtszeit,

Hofheim, Rheingaustraße/Floßwaldstraße, Dienstag, 09.02.2026, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 10.02.2026, 00:45 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch haben Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus eine Verkehrskontrolle in Hofheim durchgeführt. Hauptaugenmerk lag aufgrund der Fasnachtszeit auf der Verkehrssicherheit, insbesondere auf möglichen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss.

Zwischen 23:30 Uhr und 00:45 Uhr hielten die Polizeikräfte an der Kontrollstelle in der Rheingaustraße/Floßwaldstraße 25 Fahrzeuge an. Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt. Für einen Autofahrer war hier die Fahrt zu Ende, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut von einem Arzt abgenommen wurde. In diesen drei Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeits- sowie Strafverfahren eingeleitet. Mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern wurden Gespräche geführt, da die freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests Werte von über 0,2 Promille anzeigten. Bei allem Spaß und ausgelassenem Feiern weist die Polizei mit Nachdruck auf die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hin. Sie gehören zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden sich nicht alkoholisiert oder anderweitig berauscht ans Steuer zu setzen. Wer betrunken oder berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell