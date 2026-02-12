PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen +++ Junger Mann nach versuchtem Raub geschlagen +++ Einbruch +++ Pkw aufgebrochen +++ Gestohlene Roller aufgefunden +++ Teenager bedroht

Hofheim (ots)

1. Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen, Hochheim, Aichgasse, Mittwoch, 11.02.2026, 20:30 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Einbrecher in Hochheim festgenommen. Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei gegen 20:30 Uhr einen mit einer Sturmhaube vermummten Mann, der sich unberechtigt auf einem Grundstück in der Aichgasse aufhalte. Die eilig entsandten Streifen konnten dort einen 48-Jährigen antreffen und festnehmen. Hierbei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten die Beamten unter anderem eine Sturmhaube sowie einen Handbohrer auffinden und sicherstellen. Diebesgut hatte der Festgenommene, der die Beamten nun zur Dienststelle begleiten musste, nicht bei sich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-jährige Mainzer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

2. Junger Mann nach versuchtem Raub geschlagen, Eschborn, Odenwaldstraße, Mittwoch, 11.02.206, 20:25 Uhr

(ro)In Eschborn hat ein Mann am Mittwochabend einem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Mann sprach den 23-Jährigen im Bereich eines Spielplatzes in der Odenwaldstraße an und schlug ihm unvermittelt mehrmals ins Gesicht. Dabei versuchte er dem jungen Mann noch das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Anschließend verschwand der Angreifer. Eine unbeteiligte Passantin informierte auf Bitten des Verletzten die Polizei. Die Streifen konnten den als 1,80 Meter großen und schlanken beschriebenen Täter nicht mehr ausfindig machen, der dem Geschlagenen nicht namentlich, aber entfernt bekannt ist. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Terrassentür aufgehebelt,

Hofheim-Marxheim, Thüringer Weg, Mittwoch, 11.02.2026, 07:30 Uhr bis 21:45 Uhr

(ro)In Hofheim-Marxheim sind Unbekannte am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Zwischen 07:30 Uhr und 21:45 Uhr gelangten die Einbrecher über den Gartenbereich des Mehrfamilienhauses im Thüringer Weg zur Terrassentür einer Wohnung. Nachdem sie diese aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie nahmen Schmuck und weitere Wertgegenstände an sich, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei nimmt Ihre Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Pkw aufgebrochen,

Bad Soden, Schillerstraße, Freitag, 06.02.2026, 19:30 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 06:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen Pkw in Bad Soden aufgebrochen. Die Täter näherten sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen dem in der Schillerstraße abgestellten schwarzen BMW M440d, öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den Pkw und nahmen Bekleidung sowie Kosmetik im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Samt Beute traten sie unerkannt die Flucht an. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Zwei gestohlene Roller aufgefunden,

Hofheim-Marxheim, Am Forsthaus, Mittwoch, 11.02.2026, 09:15 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen wurden in Hofheim-Marxheim zwei zuvor entwendete Roller aufgefunden. Im Bereich eines Kinderspielplatzes in der Straße "Am Forsthaus" meldete ein Anwohner der Polizei gegen 09:15 Uhr zwei beschädigte Roller. Die Streife fand dort einen Roller der Marke "Honda" sowie einen Roller der Marke "Yiying" auf. Ermittlungen ergaben, dass beide Kleinkrafträder zuvor entwendet worden waren. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

6. Teenager bedroht,

Flörsheim, Wickerer Straße, Mittwoch, 11.02.2026, 13:45 Uhr

(ro)Ein 13-Jähriger sowie eine 14-Jährige sind am Mittwoch von einem unbekannten Mann in Flörsheim bedroht worden. Die beiden Teenager waren in einem Einkaufszentrum in der Wickerer Straße unterwegs, als sie von einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Worten bedroht wurden, der sich wohl am Lachen der beiden störte. Der Unbekannte hatte das Einkaufszentrum schon vor dem Eintreffen der alarmierten Streife verlassen, diese konnte den Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als glattrasiert sowie mit grauen mittellangen Haaren beschrieben und soll ein schwarzes Stirnband, einen oliv-grünen Pullover, schwarze Baggyjeans sowie weiße Schuhe getragen haben. Hinweise zur Sache nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

