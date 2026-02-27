POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Zeit zwischen dem 25.02.2026 und dem 26.02.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Schifferstraße in Ostrhauderfehn Zugang zu einem Firmenfahrzeug. Aus dem Iveco eines Unternehmens aus Westerstede wurden Werkzeuge im oberen vierstelligen Wert entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Bunde - Verkehrskontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze

Am 27.02.2026 gegen 03:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Bunde im Bereich der deutsch-niederländischen Grenze einen 46-jährigen Mann. Der niederländische Staatsangehörige führte einen Mitsubishi Colt im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Borkum - Zeugen gesucht

Am 26.02.2026 kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Straße "Am Langen Wasser" auf Borkum zu einem Verkehrsunfall. Auf einem Parkplatz beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Ein- oder Ausparken einen weißen Audi A3 an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

In der Zeit zwischen dem 24.02.2026, 14:00 Uhr, und dem 26.02.2026, 15:00 Uhr, kam es auf Borkum in der Straße Olde Melkstee zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Holzhütte auf einem Privatgrundstück und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Körperverletzung in Verwaltungsgebäude

Am 20.02.2026 gegen 11:10 Uhr kam es in einem Verwaltungsgebäude in der Rathausstraße in Leer zu einer Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann aus Leer betrat das Gebäude, griff eine 39-jährige Mitarbeiterin körperlich an und verletzte sie leicht. Ein 61-jähriger Mitarbeiter kam der Frau zu Hilfe. Der Tatverdächtige verließ daraufhin das Gebäude.

Am 25.02.2026 gegen 10:20 Uhr suchten Polizeibeamte die Wohnanschrift des 36-Jährigen auf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann unmittelbar aggressiv und griff die eingesetzten Beamten an. Die Beamten brachten ihn zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

