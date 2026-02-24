POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.02.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstahl aus Versorgungsunternehmen ++
Leer - Zu einem Diebstahl aus einem Versorgungsunternehmen der Stadt Leer kam es in der Zeit zwischen letzten Freitagmittag und Montagmorgen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in eine Lagerhalle des Versorgungsunternehmens, welche in der Industriestraße gelegen ist. In der Lagerhalle wurde Inventar beschädigt und Elektrogeräte entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
