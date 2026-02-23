Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.02.2026

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand einer Mülltonne und Einbruch in ein Hotel ++ Brand eines Hausanbaus und Carports ++ Fahrrad aufgefunden - Eigentümer gesucht!(Siehe Bildmaterial)++

Emden - Brand einer Mülltonne und Einbruch in ein Hotel

Emden - Zu einem Einbruch in ein Hotel in der Petkumer Straße, in Höhe eines dortigen Friedhofes, kam es in der Zeit zwischen Freitagabend, 23:00 Uhr und Samstagmorgen, 05:30 Uhr. Hierbei wurde sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Hotel verschafft und überwiegend Alkoholika und Nahrungsmittel entwendet. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.

In der gleichen Nacht wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 03:36 Uhr zu einem Brand an einer Bushaltestelle in der Ulmenstraße gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Mülltonne unter die Bushaltestelle geschoben und in Brand gesetzt. Das Feuer schlug auf die Bushaltestelle über und wurde erheblich beschädigt. Weiterhin wurde eine hinter der Haltestelle befindliche Fassade einer Garage brandbeschädigt. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers schließlich unterbinden. In unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe zum Brandgeschehen konnten insgesamt drei Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren durch die Polizei angetroffen werden. Eine Tatbeteiligung dieser drei Personen sowie eine Überprüfung von Tatzusammenhängen zwischen beiden Vorfällen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Westoverledingen - Brand eines Hausanbaus und Carports

Westoverledingen - Zu einem Brand eines Hausanbaus und eines Carports kam es am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr in der Fehntjer Straße. Passanten waren auf ein Feuer im rückwärtigen Bereich des Hauses aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer hatte sich bereits auf den Carport und einen Teil der Hausfassade ausgebreitet. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Moormerland - Fahrrad aufgefunden - Eigentümer gesucht! (Siehe Bildmaterial)

Moormerland - Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen wurde Mitte Januar ein Herrenfahrrad aufgefunden. Das Fahrrad befand sich an der Fußgängerbrücke im Kapellenweg. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke "Gazelle". Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell