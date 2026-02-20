POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Radfahrer vom Hund gebissen - Halter gesucht! ++ Einbruch in Metallbaufirma ++ Werkzeug aus Versorgungsunternehmen entwendet ++ Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer - Eigentümer des Fahrrades gesucht! (siehe Bildmaterial) ++

Westoverledingen - Radfahrer vom Hund gebissen - Halter gesucht!

Westoverledingen - Am gestrigen Abend kam es gegen 22:45 Uhr auf einem Gehweg im Bereich Südender Gaste/Völlener Dorfstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Jugendlicher von zwei Hunden gebissen worden sein soll. Der junge Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs, als sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwei nicht angeleinte Hunde dem Radfahrer näherten und ihn in das Bein gebissen haben. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Die zwei Hunde gehörten mutmaßlich zu einem Mann und einer Frau, die insgesamt mit vier Hunden spazieren gingen. Einer der Hunde soll mittelgroß und schwarzes, kurzes Fell gehabt haben. Hinweise zu den Hundehaltern oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werde gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Einbruch in Metallbaufirma

Westoverledingen - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Metallbaufirma in der Lüke-Smidt-Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Werkzeug aus Versorgungsunternehmen entwendet

Leer - Zu einem weiteren Einbruch in ein Versorgungsunternehmen der Stadt Leer kam es in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde zunächst eine Fensterscheibe des Versorgungsunternehmens in der Industriestraße eingeschlagen und anschließend aus einer Werkstatt diverses Werkzeug entwendet. Auch hier werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat geben können.

Leer - Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer - Eigentümer des Fahrrades gesucht! (siehe Bildmaterial)

Leer - Am 10.02.2026 hatte die Polizei von einem Brand einer Fahrradtasche am Bahnhofsring, unmittelbar vor der alten Postbank berichtet. Hierbei wurde auch das neben der Tasche befindliche Damenfahrrad brandbeschädigt. Bislang konnte hierzu noch kein Eigentümer gefunden werden. Weiterhin werden auch Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Vorfall gesucht. Die Tat ereignete sich am 09.02.2026 gegen 20:20 Uhr. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres Damenrad der Marke Kettler mit schwarz/blauem Rahmen.

