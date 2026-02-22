Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 22.02.2026

Leer (ots)

++Brand eines Pkw++Trunkenheitsfahrt mit Pkw, Widerstand gegen die pol. Maßnahmen++Intensive Personensuche++

Weener - Brand eines Pkw

Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag wurden Anwohner als auch der Geschädigte selbst in der Tilsiter Straße durch einen lauten Knall geweckt. Der Geschädigte musste dann in der Nachschau feststellen, dass sein Pkw auf der Auffahrt brennt. Durch den Brand wurde u.a. auch ein Dachüberstand beschädigt. Die örtliche Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Der ältere Pkw brannte jedoch völlig aus, der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zurzeit nicht vor, die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen.

Bunde - Trunkenheitsfahrt mit Pkw, Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen

Gegen 00:50 des Sonntages wurde der Polizei eine Trunkenheitsfahrt eines 48-jährigen Mann aus Bunde gemeldet. Dieser hatte die Molkereistraße befahren und war dort auf einer für ihn fremden Auffahrt eines Wohnhauses mit einem dort stehenden Pkw zusammengestoßen. Noch bevor die Polizei eintraf verließ dieser jedoch die Örtlichkeit. Dieser konnte dann zu Hause angetroffen werden. Recht schnell wurde deutlich, dass die Person stark unter Alkoholeinfluss steht. Die Person war jedoch mit den nunmehr erforderlichen Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden und wehrte sich gegen den Transport zur Polizeidienststelle und bei der Entnahme einer Blutprobe, im Ergebnis jedoch vergeblich. Dieser wird sich nunmehr nicht nur wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten müssen, sondern auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Weener - Intensive Personensuche

Gegen 02:40 des Sonntages wurden der Rettungsdienst und die Polizei durch Passanten darüber informiert, dass sich an der Weener Straße nahe der Autobahn eine männliche Person aufhält, die augenscheinlich schwer alkoholisiert und kaum noch in der Lage ist, seinen Weg eigenständig fortzusetzen. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei hatte die Person die Örtlichkeit jedoch in Richtung eines Waldstückes verlassen. Aufgrund des gemeldeten Zustandes mussten alle Anwesenden von der Gefahr ausgehen, dass die Person nicht mehr eigenständig den Weg nach Hause findet und sich in einer Gefahrenlage befindet. Eine intensive Absuche des Gebietes durch Polizei und angeforderter Feuerwehr führte im Ergebnis aber nicht zum Auffinden der Person, so dass die Suche gegen 05:30 Uhr beendet wurde. Zum Einsatz kam hierbei auch eine Drohne der Feuerwehr.

