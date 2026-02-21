Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 21.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Abkommen von der Fahrbahn gegen ein Wohngebäude ++ Verkehrsunfallflucht

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Neutorstraße vom Fahrbahnrand anzufahren. Dabei übersah er den auf der Fahrbahn ankommenden PKW. Es kam zum Unfall. Dabei stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugführer alkoholisiert gewesen sind. Es wurden Blutentnahmen durchgeführt und Verfahren gegen beide Fahrzeugführer eingeleitet.

Weener - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss- PKW gegen Wohngebäude

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Weener kam in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kirchstraße nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenlaterne und kollidierte anschließend mit einem Wohngebäude. Daraufhin stieß er gegen einen Zaun. Er wurde leicht verletzt. Beim Fahrzeugführer konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, sodass eine Blutentnahme durchgeführt worden ist. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Gebäude ist stark beschädigt worden und zunächst unbewohnbar. Das Gebäude musste durch die Feuerwehr und das THW abgesichert werden. Der Sachschaden wird auf 130.000 Euro geschätzt.

Leer - Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 13:55 Uhr und 14:15 Uhr ist es auf dem Lidl Parkplatz in der Ubbo-Emmius-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei ist Sachschaden an einem geparkten PKW verursacht worden. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die PI Leer/ Emden unter 0491-976900.

